محمد رمضان يتعرض لانتقادات لاذعة.. بسبب هذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم محمد رمضان متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بمقطع فيديو من كواليس أغنية “أكوابا” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وظهر النجم المصري في المقطع وهو يرتدي قميص المنتخب المصري وقد كُتب عليه اسمه والرقم “1”وكان يغني مع المغنية النيجيرية يامي ألايد ويرقص على أنغام الأغنية.

وحاول رمضان في كواليس الكليب تقليد حركات الرقص النيجيرية على أنغام BUM BUM وبدا في غاية السعادة وهو يتفاعل مع المغنية.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتعرّض رمضان بسببه للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية، منتقدين صوته وحركاته الراقصة، إضافة إلى تجاهله الأحداث والحرب في غزة.

وكان فريق “ماجيك سيستم” قد طرح عبر قناته في “يوتيوب” كليب أغنية “أكوابا”، التي شارك فيها الفنان محمد رمضان، وقدّمها خلال حفل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.