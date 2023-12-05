مفاجأة مدوية كشفها التحقيق.. فنان تشكيلي تسبّب بوفاة أشرف عبد الغفور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهم بالتسبّب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور مفاجآت كبيرة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم فنان تشكيلي، وقد أكد للمحققين أنه لم يتعمّد الاصطدام بسيارة الفنان الراحل وفوجئ به، وقد تسبّب الظلام في المنطقة في عجزه عن التحكم بالسيارة وحصل حادث الاصطدام بين السيارتين.

وقال: “والله ما كنت أقصد اتفاجئت بعربيته أمامي فصدمته”، وأضاف: “أنا كنت عاوز ألحق النزلة لكن سيارة زنقت عليا، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي؛ فصدمتها دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك”.

وأمرت النيابة العامة في أكتوبر بحبس المتهم مهند. أ، 33 سنة، فنان تشكيلي أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجّهت إليه تهمتَي القتل الخطأ والإصابة الخطأ وقررت حبسه على ذمة التحقيق، واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان الراحل الصحية لسماع أقوالها.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة قد كشفت عن هوية المتسبّب في الحادث الذي أدى الى مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير مروّع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة الأخرى هو فنان تشكيلي يدعى مهند. أ، وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته بجروح، لتتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.