كريم فهمي يبدأ تصوير مسلسله الجديد.. “220 يوم” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان كريم فهمي بتصوير مسلسل “220 يوم” ليخوض به دراما رمضان المقبل، وذلك على الرغم من عدم ترشيح جميع أبطاله حتى الآن، حيث لم تعلن الشركة المنتجة إلا عن انضمام الفنانة صبا مبارك الى المسلسل، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

ويشكّل مسلسل “220 يوم” عودة لكريم إلى دراما رمضان بعد توقّفه عن المشاركة فيها منذ أن قدّم مسلسل “ونحب تاني ليه” مع ياسمين عبد العزيز عام 2020.

وكانت “لها” قد كشفت أن كريم فهمي بدأ فعلاً بجلسات التحضير للعمل مع المخرج كريم العدل والمؤلف محمود زهران للاتفاق على تفاصيل المسلسل واختيار باقي فريق العمل، حيث انضمت إليه الفنانة صبا مبارك.

وكان كريم فهمي قد اكتفى بالظهور ضيفَ شرفٍ في موسم رمضان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من عمل، منها مشاركته العام الماضي في عملين هما “الكتيبة 101″، وهو بطولة: عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل “سره الباتع”، وهو بطولة أحمد السعدني وأحمد فهمي، ومن إخراج خالد يوسف.