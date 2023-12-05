تركي آل الشيخ وليلة خليجية بموسم الرياض .. ونبيل شعيل وخالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي يكشفون جديدهم

ميرنا وليد - بيروت - جمهور موسم الرياض بدورته الرابعة في مسرح "محمد عبده أرينا” presented By “روح السعودية"، كان على موعد مع ليلة خليجية جمعت بين جيلي الشباب والمخضرمين نبيل شعيل وخالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسين برعاية الهيئة العامة للترفية ومن اشراف وتنظيم روتانا ميوزك.



وعبر الفنانون الثلاثة سواء في لقائهم مع اهل الإعلام والسوشيال ميديا أو امام الجمهور عند بدء فقرتهم، عن محبتهم واعتزازهم بالدور الريادي الكبير الذي تقوم المملكة العربية السعودية في مجالات الفن والثقافة والترفيه، متوجهين بالشكر إلى معالي المستشار تركي عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، فقال نبيل شعيل ؛"المملكة العربية السعودية اصبحت ايقونة فرح وأيقونة السعادة ، وعلى الرغم من كل الظروف التي نمر فيها فنيا وموسيقيا ، نجد السعودية فتحت لنا مجال أن نلتقي مع جمهورنا بشكل مختلف ووفرت لنا كل الإمكانيات وهذا يرجع فيه الفضل إلى "بوناصر" المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه التي حرصت أن يكون موسم الرياض كل عام افضل من اللي قبله ونتمنالهم التوفيق" .

من جانبه قال خالد عبد الرحمن :"موسم الرياض ما شاء لا يحتاج اي شهادة لانه ناجح بكل المقايس، واشكر المستشار تركي آل الشيخ على دعمه ومثابرته اللامتناهية .. وهو باختصار أوجد الفرق في كل عمل يقوم به .. الله يعطيه الصحة والعافية". وشاركه الفنان دحوم الطلاسي الرأي مضيفا:" يكفينا فخرا ان "بوناصر" لم ينسى احدا وبتوجيهاته وجدنا نحن الشباب فرصتنا في كل المناسبات والحفلات". وفي الكواليس، التقى الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا ميوزك مع الفنانين الثلاثة والتقطوا الصور التذكارية، وكان ملفتا عبارات الود والتقدير التي قالها خالد عبد الرحمن عند اجتماعه مع نبيل بعد انتهاء الأخير من فقرته الغنائية.