موزع موسيقي مصري يفجع بإستشهاد أفراد عائلته في قصف إسرائيلي

ميرنا وليد - بيروت - فجع الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، باستشهاد أفراد من عائلته، في قصف إسرائيلي على منزلهم في قطاع غــ زة اليوم.



وعلق عبد الوهاب، في منشوره له كاتباً: "إنا لله وإنا إليه راجعون إستشهاد سارة كمال شعبان بنت خالتي منى العنتبلي و زوجها وطفلها الرضيع و عائلة زوجها في قصف صهيوني لبيتهم بغـ زة اليوم".

"اللهم اچعلهم هم وجميع شهداءنا بغزة وكل الأراضي الفلســ طينية من أهل الفردوس الأعلى من الچنة مع النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين وألهم ذويهم وألهمنا الصبر والسلوان وعوضنا چميعا فيهم خيرا وانتقم من الصهاينة المجرمين وكل من يدعمهم .ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".

كريم عبد الوهاب هو موسيقي مصري، تخرج من قسم المحاسبة بمودرن أكاديمي المعادي، ودرس الموسيقى في الأكاديمية الملكية بلندن، وبعدها درس الإخراج والخدع السينمائية والمونتاج والتصوير في مدرسة فانكوفر السينمائية بكندا، وشارك بورشة جنومون، وقام بإضافة خدع الفيديو لكليب (قلبه) لكريم ابو زيد، واستطاع في وقت قصير أن يثبت موهبته وفنه داخل المجال الفني، حيث قدم العديد من الأعمال الموسيقية التي لاقت الكثير من النجاح وكان من ضمن الفنانين الذين اشترك معهم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي وسميرة سعيدة وتامر حسين ونيكول سابا وغيرهم.



