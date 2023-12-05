مارغو روبي ووريان غوسلينغ والدي جورج كلوني في هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - يستعد النجمان العالميان مارغو روبي وريان غوسلينغ للظهور معًا مرة أخرى في فيلم الجريمة Oceans، وذلك بعد نجاحهما معًا في فيلم الصيف Barbie الذي كسر حاجز المليار .



فيلم Oceans سيكون الجزء الخامس من سلسلة Ocean's 11، ومن المقرر أن يلعب ريان غوسلينغ ومارغو روبي والدي كلا من جورج كلوني وساندرا بولوك، الذان قدما دوري "داني أوشين" و"ديبي أوشين".

وتدور أحداث فيلم Oceans في الستينات من القرن العشرين ويقوم كل من مارغو وريان بتدريب طفليهما على سرقة الأغنياء، بينما يساعدهم فريق من المحتالين أيضًا.

والعمل من اخراج المخرج الأميركي جاي روتش، الذي اشتهر بتقديم Austin Powers .