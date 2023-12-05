ملك زاهر تعايد محمد جمعة بعيد ميلاده "حبيب قلبي من جوه"

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، الممثل المصري محمد جمعة بعيد ميلاده.

ونشرت ملك صورة تجمعها بـ محمد جمعة، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي من جوه".

وبدوره أعاد محمد جمعة نشر الصورة على حسابه الرسمي، وتفاعل عدد من المتابعين معه، متمنين له العمر الطويل، ودوام الصحة والعافية.

يذكر أن ملك أحمد زاهر كانت قد تصدرت الترند مؤخراً، بعد أن تمكنت من خسارة الوزن الزائد.

ودائماً ما تشارك ملك متابعيها بصور من إطلالاتها الأنيقة والمميزة، والتي تظهر رشاقتها، وتثير الجدل بأنوثتها واختيارها ملابس وإطلالات مميزة تبرز جمالها.



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