إبنة مفيدة شيحة تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة الجمهور مجموعة صور وثقت من خلالها إحتفال إبنتها منة بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي.

وظهرت العروس ووالدتها بصورتين مميزتين من الحفل، وعلقت مفيدة موجهة نصائح مؤثرة لإبنتها: "اكتشفت الفترة اللي فاتت أن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن، علمتوني أن الحب الحقيقي ملوش حدود".

وكانت منة قد إنفصلت عن خطيبها السابق عبد الرحمن هشام، الذي أعلنت ارتباطها به عام 2021.

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