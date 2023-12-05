اليوم.. العرض الأول للفيلم الفلسطيني "الأستاذ" في مهرجان البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لليوم السادس على التوالي فعالياته بمجموعة من العروض الأولى منها "ثلاثة"، وهو فيلم رعب نفسيّ من تأليف "نايلة الخاجة"، يتصادم فيه نظامان للمعتقدات، الغربيّ والعربيّ التّقليديّ بحضور كلًّ من المخرجة وطاقم العمل

كما يعرض فيلم دمّي “فرنسا” بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل، وفيلم "أصل"، وهو عرض خاصّ للفيلم القصير الاستثنائيّ، من إخراج يان دومانج، بطولة ريز أحمد، بالإضافة إلى فيلم أفا دوفيرناي الرّائع الجديد "أصل" (الولايات المتّحدة)، والذي يدور حول أصل الأعراق ضمن الأنظمة الطبيقة الممتدة عبر القرون والقارّات.

وفي مسابقة البحر الأحمر يشهد العرض العالمي الأول"نورة" لتوفيق الزّايدي. تدور أحداثه في قرية نائية في التّسعينات، في السّعوديّة، حيث يؤدّي وصول معلّم جديد إلى ظهور أسرار من الماضي (بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)

العرض الأول لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الأستاذ، الفيلم الأوّل لفرح النابلسي، بطولة صالح بكري، الذي يلعب دور معلّم يقاسي مشاعر مشاعر الفقد، حتى يلتقي بليزا، العاملة الاجتماعيّة البريطانيّة، واللتي تؤدّي دورها إيموجين بوتس (بحضور كلًّ من المخرجة وطاقم العمل)

فيلم خطوط النّمر، وهو فيلم للمخرجة أماندا نيل أو، الفائزة في أسبوع النّقّاد ضمن مهرجان كان، يدور الفيلم حول معاناة امرأة شابّة أثناء مرحلة البلوغ (بحضور كلًّ من المخرجة وطاقم العمل)

العرض الأول لِمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم 55 خمسة وخمسين، و “في ظلال بيروت” ، بحضور كلًّ من المخرجين وطاقم العمل)، وفيلم “عصابات”.