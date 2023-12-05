مهرجان الجونة السينمائي ينعى ناهد فريد شوقي

ياسر رشاد - القاهرة - نعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا، في بيانٍ رسمي لها.

بيان نعي مهرجان الجونة السينمائي الراحلة ناهد فريد شوقي

وجاء بيان النعي من المهرجان كالآتي:«ينعى مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي».

وأضاف: «إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».

ناهد فريد شوقي

موعد ومكان جنازة ناهد فريد شوقي

ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة على الراحلة بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، كما أعلنت ابنتها ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة"لبقاء لمن له الدوام

توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقى

الجنازه عصرا مسجد الشرطة الشيخ

زايد أمام هايبر وان

البقاء والدوام لله وحده..

ناهد السباعي تنعى والدتها



نبذة عن ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي مواليد 1950 ابنة الفنان الكبير فريد شوقي والفنانة القديرة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي .

كانت ناهد السباعي معروفة بعلاقتها القوية بوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، حيث كانا يظهران سويًا بشكلٍ دائم في مناسباتهم الخاصة والمناسبات الفنية الضخمة والمهرجانات السينمائية في أنحاء البلدان العربية.