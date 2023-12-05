تشييع جنازة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة عصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشيع أسرة المنتجة ناهد فريد شوقي جنازتها، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء ٥ ديسمبر، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وتوفيت صباح اليوم، المنتجة ناهد فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان.

وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، وكتبت عبر فيسبوك: "انا لله وانا اليه راجعون.. لله ما أعطي ولله ما اخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".

جدير بالذكر أن ناهد فريد شوقي هي والدة الفنانة ناهد السباعي.