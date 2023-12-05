"ظهري اتكسر".. ريهام عبد الغفور ترثي والدها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رثت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور،

الذي توفي مساء الأحد الماضي إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي

في السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.

وكتبت ريهام منشورًا، عبر حسابها بموقع"فيسبوك"، :" أدعيلك بايه يا

حبيبي، أدعيلك بالرحمة ؟! طب ما إنت كنت الرحمة، أدعيلك بالخير ؟! طب ما

انت كل الخير، قلبي إتكسر، وضهري إتكسر، وروحي إتكسرت، الله يرحمك يا

حبيبي، أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث

ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد

الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى

مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها:

"يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب،

الغضب، ذات الوجهين"