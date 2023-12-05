ماجدة خير الله تنعى المنتجة ناهد فريد شوقي:"فقدان الأم الصديقة مأساة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت صباح اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

ونشرت ماجدة صورة ناهد فريد شوقي وابنتها الفنانة ناهد السباعي، عبرصفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلقت ماجدة :" قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتى لاتبتعد عنها، كانتا مثل توأم ملتصق، وقد قابلتهما معا، منذ عامين في مهرجان أسوان لأفلام المراه، في ندوة لتكريم المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وكانت تتمتع وقتها بكامل لياقتها الذهنية والصحية وتتحدث بوعي عن مشاكل الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، تلك المشاكل التي أوقفتها عن استكمال دورها كمنتجة".

وأضافت:"أتمنى أن تستطيع ناهد السباعي التعايش مع أزمة فراق أقرب الناس اللي قلبها ، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني فهي تتمتع بالموهبة والحضور وقد حصلت على جائزة تمثيل عن دورها الصعب في فيلم يوم للستات، ولعبت دورا شديد التميز في مسلسل منورة بأهلها، للسيناريست المبدع محمد أمين راضي، والمخرج الكبير مقاما يسري نصر الله". وتابعت:"أعرف أن فقدان الأم الصديقة مأساه حقيقية ، لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الإنسان يستطيع أن يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه، دافعا للإستمرار في تلك الحياة بكل قسوتها وحنانها".

توفيت صباح اليوم المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز الـ73 عاما.

وأعلنت الخبر الفنانة آية سماحة زوجة ابنها وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، :"لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي إنا لله وإنا إليه راجعون".