"ربنا يصبركم".. دنيا سمير غانم تنعى ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة دنيا سمير غانم، المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

ونشرت دنيا صورة تجمع ناهد السباعي بوالدتها الراحلة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت دنيا على الصورة:"البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي، خالص التعازي لابنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، بعد صلاة الظهر.

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".