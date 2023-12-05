أول تعليق من رانيا فريد شوقي بعد وفاة شقيقتها المنتجة ناهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة نعي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ترثي بها شقيقتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت صباح اليوم 5 ديسمبر الجاري.

وعلقت رانيا على الصورة:" إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بمقدار، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي، صلاة الجنازة العصر في مسجد الشرطة الشيخ زايد".

وأعلنت الخبر الفنانة آية سماحة زوجة ابنها وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، :"لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي إنا لله وإنا إليه راجعون".