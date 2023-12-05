أول تعليق من ناهد السباعي على وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رثت الفنانة ناهد السباعي، والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت صباح اليوم 5 ديسمبر الجاري.

ونشرت ناهد صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتبت ناهد على الصورة :"اللهم أغفر لأمي وأرحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها، إن لله وإن إليه راجعون".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، بعد صلاة العصر.

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".