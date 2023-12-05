"لا تقارن أفلامك بوالدي".. تفاصيل أزمة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي مع محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دفاعا عن أعمال والدها الفنان الراحل فريد شوقي، دخلت المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، في مواجهة حادة مع الفنان محمد رمضان.

المنتجة الراحلة، التي توفيت اليوم عن عمر يناهز 73 عاما، دخلت المواجهة مع الفنان محمد رمضان، في سبتمبر 2022، بسبب هجومه على الفنان فريد شوقي، وفيلم "حميدو" ، خلال دفاعه عن فيلم "عبده موته".

الفنان محمد رمضان، خلال ظهوره في برنامج "بيت العيلة"، مع الإعلامية نجوى إبراهيم، تحدث عن الفنان الراحل فريد شوقى، وقال: "أول عمل له كان حميدو، وكان يتاجر فى المواد المخدرة، وكان يقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها يقتلها".

وتابع، "فيلم حميدو أصعب من فيلم عبده موتة، فهناك نجوم كبار قدمت أشياء أصعب من عبده موتة".

وأضاف الفنان محمد رمضان، : "لم أخترع الرقص بالسلاح الأبيض كما يقول البعض، وأنه من مواليد 1988، والكل يرقص بالسلاح الأبيض من قبل ولادته".

المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، من جانبها قامت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بالرد مرتين على تصريحات الفنان محمد رمضان، كان أولها عقب عرض الحلقة في أكتوبر 2015، وكتبت ،:" منتهى الجرأة من محمد رمضان، التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي مازال في ذهن الجماهير ، رغم مرور 70 عاما، و بين عبدة موتة، الذي ينتهي من ذهن الجمهور بمجرد عرضه، و سأترك المقارنة للسادة النقاد و الجمهور".

وتابعت:" أنصحك يا رمضان، لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم، التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق، وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع".

وعقب إعادة إذاعة الحلقة على قناة النهار، في سبتمبر 2022، وضعت المنتجة الراحلة، تعليق جديد مصحوبا بالمنشور السابق، ، وكتبت ،:" أبي الحبيب الفنان العظيم فريد شوقي ستظل خالدا" و "مؤثرا" في قلوب و عقول محبيك".

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة و تشييع جثمان المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.