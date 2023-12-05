شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية المنتجة ناهد فريد شوقى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 72 عاماً، حيث قالت النقابة في بيان لها: "ينعي السيد نقيب المهن السينمائية والسادة أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعوا لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".



نقابة السينمائيين تنعى ناهد فريد شوقى

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ إن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى كان متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها منى.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".