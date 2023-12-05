شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تنعي ناهد فريد شوقي: الفن سيفتقد منتجة سينمائية عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة لطيفة التونسية المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 73 عاما، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على موقع "x"، معلقة عليها: "ناهد فريد شوقي الله يرحمك ويحسن إليك كنت بحبك جدا وهفتقدك والفن هيفتقد منتجة سينمائية عظيمة زيك".



لطيفة

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".