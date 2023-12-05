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15 صورة تبرز العلاقة القوية بين ناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقي

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القاهرة - سامية سيد - يعرف الجميع من داخل وخارج الوسط الفني العلاقة القوية التي كانت تجمع بين الفنانة ناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، حيث كانت تجمعهما علاقة أقوى من كونها علاقة ام وابنتها، فالثنائي كانا يؤكدان أن هناك علاقة صداقة وقرب جعلتهما لا يفترقان معظم الأوقات، وهو ما لخصته ناهد الابنة في كلمتين وهي تنعي والدتها قائلة " توفيت كل حياتي".

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وكتبت ناهد على حسابها بموقع انستجرام:"البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى الجنازه عصرا بمسجد الشرطه بالشيخ زايد البقاء والدوام لله وحده".

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والمنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة انتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء". 

ونعى عدد كبير من الفنانين، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى حيث كتبت أيتن عامر عبر حسابها على أنستجرام، قائلة:" الله يرحمك و يغفر لك وربنا يصبر ناهد ومحمد وحبايبها كلهم والعائلة الكريمة"، كما نعتها الفنانة بشرى من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الاسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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