شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الوثائقي "العنصرية" بثالث أيام برنامج أسبوع السينما الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية.



العنصرية

الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية" من إخراج فايق جرادة، ويعرض ضمن فعاليات "أسبوع السينما الفلسطينية " والذي يقيمه كل من المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



اسبوع سينما فلسطين

ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي، أسامة عبد الفتاح، بحضور المخرج فايق جرادة.



المخرج فايق جرادة

يذكر أن فعاليات البرنامج قامت بإعداده فنياً الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يومياً حيث تختتم يوم الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.