شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي.. علاقة توأم روح "مش أم وابنتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن علاقة عادية فقط بين الأم والابنة، ولكنها كانت أكثر من ذلك بكثير كانت صديقتها وصحبتها ودلوعتها وحبها الأول والأخير اتعلمت منها كل شيء والقوة والصبر، لا يفترقان ويذهبان لكل مكان معا وفي أي مهرجان تجد دائما الفنانة ناهد السباعى برفقه والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى تمسك في يدها ولا تتركها ابدا ودائما في أي صور تجد نظرة الأم مع ابنتها بكل اهتمام وحب وفخر ودائما ظهرها وسندها، كانوا ثنائى لا يفترق في كل المناسبات الفنية والعائلية متشابهات في كل حاجة حتى في الاسم، وسوف تظل تلك الذكريات في قلب وعقل ناهد للأبد.

وكانت الفنانة ناهد السباعى، يوميا تنشر صور مع والدتها ناهد فريد شوقى و تدعو لها أن يطول في عمرها ولا يفترقا، وفى صورة من أحد المهرجانات حرصت ناهد فريد شوقى أن تظهر ابنتها ناهد في أحسن صورة على سجادة الحمراء و قامت بتعديل فستانها، وكتبت ناهد وقتها:" اهم حاجة الديل ربنا يخليكي ليا حبيبتي يا ماما".

وصورة أخرى بتاريخ 10 فبراير 2020، قالت:" ماما بتتكرم في مهرجان أسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني و أنا مبسوطة قوي إني جايه معها عشان بس ادلعها معنديش فيلم ولا أي حاجة غيرها ربنا يخليكي ليا ويحفظك يا حبيبتي".

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ أن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".



ناهد السباعى و والدتها ناهد فريد شوقى



ناهد السباعى و والدتها ناهد فريد شوقى



ناهد السباعى و والدتها ناهد فريد شوقى



ناهد السباعى و والدتها ناهد فريد شوقى



ناهد السباعى و والدتها ناهد فريد شوقى