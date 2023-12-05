شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تحيي حفل ليلة أم كلثوم بدار الأوبرا المصرية 15الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة مي فاروق حفل ليلة أم كلثوم في دار الأوبرا المصرية يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري على المسرح الكبير الساعة 8 مساء، ويقود الحفل المايسترو سليم سحاب.



مي فاروق

وكانت الفنانة مى فاروق طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة "ليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.

وأعربت عن سعادتها البالغة بالردود الإيجابية التي نالتها بعد طرح الأغنية، قائلة لـ ”الخليج 365”: "سعادتى لا توصف من نجاح الأغنية وإشادة الجمهور بها، ولذلك أشكر كل جمهورى في كل مكان على هذه الطاقة الإيجابية التي دعمونى بها والتي حملتنى مسئولية كبيرة تجعلنى أحافظ على ثقتهم فيا، وأتمنى أن يمنحنى الله القدرة على اختيار أغانى تنال إعجابهم وتسعدهم كما هم أسعدونى بحبهم لى".