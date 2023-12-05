شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفات الموجي على مسرح الجمهورية الخميس المقبل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية احتفالية كبرى لأهم أعمال الموسيقار الكبير محمد الموجى بعد غد يوم الخميس 7 ديسمبر ، برئاسة الدكتور خالد داغر خلال وذلك على مسرح الجمهورية، ويقم بالغناء المطرب أحمد عفت ، محمد حسن ، سمية وجدي.

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود اعادة احياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.



محمد الموجى

نجح أمين الموجي، نجل الموسيقار الكبير محمد الموجي، في حجب أغنية "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم من قنوات يوتيوب، وذلك تضامناً مع ما يحدث في غزة، بعد أن اكتشف بالصدفة عرضها على إحدى القنوات الإسرائيلية التي سبق وحصلت على حقوقها من شركة عالم الفن.

يشار إلى أن أغنية "اسأل روحك" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد الموجي وتغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1970.