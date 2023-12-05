عائلة الفنان الراحل إيلي شويري تصدّر بيانًا توضيحيًا بعد حلقة The Stage وتتأسف

على أثر الحلقة التلفزيونية من برنامج The Stage التي عرضت على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC في ٢٤ تشرين الثاني، يهمّ عائلة الفنان الراحل ايلي شويري أن توضح ما يلي:

أولاً:

في سياق حرصها لتثمين المبادرات الساعية للتعريف بتراث فنانينا الكبار بشكل حرفي يرتقي بمستواهم الفني ويجلب إضافة معنوية وتثقيفية في هذا المجال، يهم عائلة الفنان الراحل إيلي شويري أن توضّح أنه لم يكن لها أي علاقة بإعداد او بمضمون الحلقة التلفزيونية من برنامج The Stage التي عرضت على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC في ٢٤ تشرين الثاني والتي تضمنت مغالطات عدة والتي لم تضىء على تاريخه أو عطاءاته. كما تأسف للاقتباسات غير الدقيقة التي أثارها بعض الضيوف نقلًا عن الفنان الراحل مع احترامها ومودّتها لجميع الضيوف الكرام. كما يهم العائلة ان توضح انها كانت قد طلبت من المؤسسة اللبنانية للإرسال، وبعد التواصل مع معدي البرنامج، بعدم تخصيص حلقة للحديث عن الفنان الراحل كون هذا البرنامج لا يتناسب مع مساره الفني.

ثانيًا:

ترجو العائلة من كلّ من يرغب في ذكر الفنان الراحل، تفادي الاستسهال ونشر المعلومات الخاطئة، او الانجراف في إنتاج مادة إعلامية هدفها الأول تعبئة فراغ اعلامي. وعليه، فإن العائلة تفضل عدم التعاطي مع ذكرى الراحل الا في حال توافرت الشروط الملائمة المتفق عليها مسبقاً.

ثالثًا:

تحذر العائلة من عدم استعمال أغاني الفنان إيلي شويري وإرثه الفني من دون إذن مسبق تحت طائلة المساءلة القانونية، بالأخص تلك التي لم يتم نشرها بعد، كما تهيب بعدم تشويه هذا الإرث لما يحمله من قيم فنية ووطنية.

تشكر العائلة كل من يحرص على الحفاظ على إرث لبنان الفني آملة أن يبقى مرجعاً للأجيال القادمة.

نيكول ايلي شويري

كارول ايلي شويري

سيلينا ايلي شويري