دانييلا رحمة تكشف.. هل تتحوّل قصة حبّها لـ ناصيف زيتون إلى فيلم سينمائي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد جدل كبير حول حياتها الشخصية وارتباطها بالمغني السوري ناصيف زيتون، اعترفت الممثلة دانييلا رحمة أخيراً بأنها تعيش قصة حبّ عاصفة.

وقالت رحمة خلال تواجدها في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” لبرنامج “ET بالعربي” ردّاً على الشائعات التي تطاولها: “أكثر شائعة جنونيّة سمعتها عن نفسي أننّي كنت متزوّجة وأنا لست متزوّجة إلى الآن”.

وأضافت: “أعيش حالة حبّ لكنني لست متزوجة، وقصة لقائي بحبيبي تصلح أن تتحوّل الى فيلم سينمائي وأنا كاتبة شوي منها في دفتر مذكراتي اليومية”.

إلى ذلك، أكدت دانييلا رحمة خروج المسلسل الذي كان من المفترض أن تشارك فيه مع النجم قصي خولي من موسم رمضان 2024، لافتةً إلى أن لا خلاف أو مشاكل بينها وبين قصي، ولكن العمل محاط منذ البداية بأزمات كثيرة.

وأشارت إلى أن سيناريو العمل وقصته لم يتضحا قبل انطلاق التصوير، وكانت أمور كثيرة غير مكتملة فيه، لذا أُلغي بشكل تام.