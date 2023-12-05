بعد نجاحه.. شيرين رضا تعود بجزء ثانٍ من مسلسل “وبينا ميعاد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة شيرين رضا تصوير الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه والذي شاركها في بطولته الفنان صبري فواز.

“وبينا ميعاد” مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة… وهو بطولة: شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وكانت شيرين رضا قد كشفت في تصريحات إعلامية عن دور الفن والفنانين خلال الفترة الحالية التي تشهد فيها المنطقة العربية العديد من الأحداث قائلة: “دورنا نعمل أفلام ومواضيع تخص الحالة اللي إحنا وصلنا لها لأن إحنا كممثلين وسينمائيين نقدر نوصل المشاعر من خلال فيلم أو مسلسل يمكن أكتر من السياسيين”.

وكشفت شيرين رضا عن أمنيتها للعام الجديد 2024، بالقول: “أتمنى زي ما كل الناس تتمنى إن كل الحروب اللي عندنا تخلص والناس تعيش في سلام لأن اللي بيحصل ده كتير أوي”.