ظافر العابدين يعلّق على مشاركته بفيلمين في مهرجان البحر الأحمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان التونسي ظافر العابدين عن سعادته لمشاركته في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي”، بعرض فيلمين جديدين له، الأول سعودي بعنوان “إلى ابني”، والثاني مصري عنوانه “أنف وثلاث عيون” مع المخرج أمير رمسيس.

وقال ظافر العابدين في تصريحات صحفية إن تجربته في المهرجان هذا العام مشوّقة للغاية، لكونها المرة الثانية التي يخوض فيها تجربة الإخراج والتمثيل في فيلم “إلى ابني”، والذي يُعد الأهم في مسيرته الفنية.

وكشف الفنان التونسي أن التحضير للفيلم استغرق حوالى عام ونصف العام قائلاً: “التحضير الأولي استمر ما يقرب من سبعة أشهر، أما التصوير فقد استغرق قرابة ستة أشهر أخرى”.

وقدّم ظافر الشكر الى القائمين على مدينة أبها في السعودية لتوفيرهم كل الإمكانات التي ساعدت في خروج الفيلم بأفضل صورة.

والفيلم من إنتاج “إم بي سي استوديوز”، ويُعدّ الثاني من إخراج ظافر العابدين، وتدور قصته حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد، انتهت بحادث أليم.

يُذكر أنّ فيلم ظافر العابدين الأول “غدوة”، عُرض سابقاً في “مهرجان القاهرة السينمائي” بدورته الـ43، وفاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي).