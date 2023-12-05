طليقة ماجد المصري تكشف تفاصيل علاقتهما بعد الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة منى إش إش ضيفةً على برنامج “بنت البلد” الذي تقدّمه الفنانة نشوى مصطفى على قناة “تن”، حيث كشفت عن تفاصيل علاقتها بطليقها الفنان ماجد المصري، مؤكدةً حرصهما على علاقة الصداقة بينهما من أجل مصلحة أبنائهما.

وقالت منى عن بداية تعرّفها إلى ماجد المصري: “بدأت أغني وأنا في أولى ثانوي وأنا عندي 14 سنة، وبابا كان رافض وحاربني كتير إني أدخل الوسط الفني، وكنت في فرقة موسيقية في طنطا وماجد المصري قالي إيه رأيك نعمل دويتو أنا وأنت، وبدأنا ونجحنا جداً وكنا بنقول إننا إخوات علشان المعجبين، وبعدين تزوجنا وخلفنا واتطلقنا الحمد لله”.

كما كشفت حقيقة ما أُثير حول إقدامها على الانتحار عقب انفصالها عن المصري، قائلةً: “لم أُقدم على الانتحار بعد طلاقي من ماجد المصري، وأنا مقدرش أتكلم في الموضوع ده لأن الأطراف التانية بتزعل إني بتكلم على فترة من حياتي، وأنا كنت مع ماجد فترة طويلة في عمري 15 سنة هو كان فيهم، واتجوزنا من 8 سنين وبعد كده زملاء عمل، وأنا لما بتكلم على ده دي ذكرياتي الخاصة وفي أولاد وشغل وذكريات كتير، ومينفعش إني ألغي الـ15 سنة بتوعي علشان أي طرف تاني”.

وأضافت: “أنا بحب إخوات أولادي جداً وبحبب أولادي فيهم من بدري، وطلعة ولادي بدفء الأسرة أكننا منفصلناش، حتى لما انفصلنا كنا أصدقاء وماجد بيجي البيت عندنا وبيفطر معانا في رمضان، وبيعمل شغل مع بابا ومعظم ألحان ماجد الناجحة بابا اللي عملها له، خلاص إحنا في أولاد وعشرة وانفصلنا بالمعروف”.

وتحدثت الفنانة منى إش إش عن الخلافات التي ظهرت في العلن خلال الفترة الماضية، قائلةً: “المشاكل الأخيرة حصلت بسبب صحفي لا يمت لشرف المهنة بصلة، حب يجامل ماجد أوي في فرح ابني وجه على حقي، وكان لازم إني آخد وضعي وصوري تنزل لأني أم العريس، ولكن همّشني وكان في تعتيم والموضوع كله راح للناحية التانية”.

وأضافت: “الناس كلها كانت بتسأل هي أم العريس فين؟ هي أم العريس ميتة؟ خاصة إني بعيدة ومش عارفين اسمي أو شكلي أو اللي عارفني مش عارف إني بقيت ماما، فمينفعش علشان تجامل ماجد إنك تلغي وجودي، أنا كنت محافظة من ساعة من انفصلت إننا نكون كويسين علشان نبقى في ضهر بعض في أفراح أولادنا، وماجد الحمد لله مش زي الرجالة اللي بترمي ولادها وربّى أولاده معايا، وربنا يخلّي له أولاده ويخليه ليهم”.