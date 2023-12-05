تعليق مؤثر لـ يحيى الفخراني على رحيل أشرف عبد الغفور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي تقدّمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، عبّر الفنان يحيى الفخراني عن حزنه الشديد لفقدانه صديقه الفنان أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا مساء الأحد الماضي إثر تعرّضه لحادث سير مروّع.

وقال الفخراني إنه لا يشعر بأن أشرف عبد الغفور قد توفي، لأنه موجود بأعماله وبقيمته الفنية، كما أنه موجود في ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، وأضاف: “ريهام نسخة من والدها”.

وأكد الفخراني أن مسرحية “الملك لير” كانت آخر الأعمال التي جمعته بالراحل أشرف عبد الغفور، موضحاً أن الراحل أدى دوراً من أهم الأدوار في المسرحية، كما أنه لم يُجامل ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور بمشاركتها في المسرحية وتقديمها دور “كورديليا”.

وعن مسلسله الرمضاني المقبل، كشف الفخراني تفاصيل الدور الذي يلعبه في المسلسل، والمأخوذ عن رواية “عتبات البهجة” للكاتب إبراهيم عبد المجيد، فقال: “المسلسل اجتماعي إنساني، عن علاقة جد بأحفاده، مع إسقاطات على أكثر من زمن، وأنا الذي أربّي أحفادي في العمل”. وأضاف: “المسلسل يتناول فكرة أن الناس في هذه السن نفسهم دائماً يبتهجوا، ويقفوا عند عتبات البهجة”.

وتابع: “المسلسل 15 حلقة، تم الانتهاء من كتابة 7 حلقات منها حتى الآن، ومضطرين نبدأ تصوير بدري تجنباً لضغط الموسم الرمضاني”.

مسلسل “عتبات البهجة” من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج العدل غروب، ويعود به يحيى الفخراني إلى جمهور الشاشة الرمضانية، بعد آخر عمل قدّمه في رمضان 2021، وهو مسلسل “نجيب زاهي زركش”.