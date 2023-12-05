يسرا تثير التساؤلات.. هل تغيب عن رمضان ٢٠٢٤؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “عرب وود”، المذاع عبر قنوات روتانا، كشفت النجمة يسرا عن موقفها من المشاركة بالموسم الرمضاني المقبل، بعد تصريحات المنتج جمال العدل بعدم مشاركتها في رمضان بأي عمل.

وقالت يسرا خلال اللقاء: “لديّ ثلاثة مشاريع فنية عبارة عن 15 حلقة وحتى الآن لم أستقر على واحد منها من أجل خوض المنافسة في رمضان المقبل”.

وأضافت: “من الجائز جداً أن نستقر في الفترة المقبلة على عمل منها، ومن الجائز أيضاً ألا أقدم عملاً في رمضان المقبل، ولكن من الصعب أن أقدم في رمضان المقبل مسلسلاً من 30 حلقة بسبب الوقت والمجهود”.

وكانت يسرا قد حرصت على المشاركة في دراما رمضان في المواسم السابقة، حيث قدّمت خلال السنوات الأربع الماضية، مسلسلات: “خيانة عهد”، “حرب أهلية”، “أحلام سعيدة”، وآخر أعمالها مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة”، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.