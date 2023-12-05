نجوم “وبقينا اتنين” يرفضون استكمال التصوير في مكان وفاة طارق عبد العزيز.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استجابت الشركة المنتجة لمسلسل “وبقينا اتنين” طلب بعض أبطاله عدم التصوير في الفيلا التي توفي فيها الفنان طارق عبد العزيز أثناء تصويره أحد المشاهد.

وأفادت مصادر من داخل العمل أن بطلَي المسلسل شريف منير ورانيا يوسف يستعدان لاستئناف تصوير باقي مشاهد العمل ليكون جاهزاً للعرض في الموعد الجديد الذي حدّدته الشركة آخر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وذلك بعد تعديل السيناريو بسبب وفاة طارق عبد العزيز.

وكان فريق عمل المسلسل قد امتنعوا عن الذهاب لاستكمال التصوير في الفيلا التي توفي فيها الفنان طارق عبد العزيز، وطالبوا بتغيير موقع التصوير بسبب الحزن المخيم على المكان.

وأكدت أماني التونسي، مؤلفة المسلسل في بيان لها، تأجيل عرض أولى حلقات المسلسل الى آخر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، والذي كان من المقرر عرضه (السبت) الماضي، كاشفةً أن سبب التأجيل هو وفاة الفنان طارق عبد العزيز في لوكيشن تصوير مشاهده في المسلسل.

وأشارت التونسي إلى أنها تعكف حالياً على كتابة ما تبقّى من حلقات مسلسل “وبقينا اتنين”، وبشأن دور الفنان طارق عبد العزيز فيه، علّقت بالقول: “لسة بحاول أقفل السياق الدرامي لشخصيته ونبني أحداث جديدة”.