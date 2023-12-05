أحدث إطلالة لـ مي سليم تخطف الأنظار .. وأناقتها حديث الجمهور

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الأردنية المصرية مي سليم، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الفوشيا، وتركت شعرها منسدلا وراء كتفيها، و وضعت ميك آب ناعماً برز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية ونالت إعجاب متابعيها.
والجدير بالذكر أن مي سليم كانت قد شاركت في مسلسل "تلت التلاتة" من بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان 2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين ومنهم الممثل المصري صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.
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