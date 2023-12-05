بكلمات مؤثرة.. ناهد السباعي تنعى والدتها ناهد فريد شوقي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ناهد السباعي، صورة نعت فيها والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

وشاركت ناهد السباعي صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر وان.. البقاء والدوام لله وحده".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، معزين ناهد السباعي بوفاة بوالدتها، ومتمنين الرحمة للفقيدة والصبر لعائلتها.

وتوفيت المنتجة ناهد فريد شوقي، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 73 عاماً، بعد صراع مع المرض.

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