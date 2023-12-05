التكريم الأول للممثل أشرف عبد الغفور بعد رحيله

ميرنا وليد - بيروت - قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تكريم الممثل المصري الراحل أشرف عبد الغفور، بدرع سميحة أيوب التقديرية.

وأعلن رئيس المهرجان، المخرج مازن الغزاوي، أنه سيتم تكريم اسم الراحل ضمن فعاليات الدورة التاسعة المزمع عقدها في الفترة من 25 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ويعتبر هذا التكريم الأول لفقيد الفن المصري وأحد أعمدة المسرح القومي في عصره الذهبي الممثل أشرف عبد الغفور.

وتوفي أشرف عبد الغفور نهار الأحد الماضي في 3 كانون الأول/ ديسمبر، بعد تعرضه لحادث سير مروع مع زوجته في الشيخ زايد. وشيعت جنازة الراحل ظهر أمس الإثنين، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، الذين حرصوا على مواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور.



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