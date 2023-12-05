بعد فترة توقيف وتأجيلات.. بهاء سلطان يحيي حفلاً غنائياً في دبي وسط حضور جماهيري حاشد

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري بهاء سلطان يوم الأحد الماضي حفلا غنائياً في دبي وسط حضور جماهيري حاشد، وصعد الى المسرح على موسيقى أغنيته "تعالى ادلعك" وسط تفاعل وفرحة كبيرة من الجمهور الذي رددها معه.



كما قدم بهاء سلطان العديد من الأغاني التي لا تنسى منها "ياترى، الواد قلبه بيوجعه، قوم أوقف، أنا غلطان، براحة ياشيخة، قالي، أنا غلطان".

يذكر أن بهاء سلطان كان طرح مؤخراً أغنية بعنوان "دادينا"، والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.