جيسيكا عازار وإبنها يحتفلان بعيد البربارة.. وخفة دمه حديث الساعة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار بعيد البربارة هذا العام، برفقة إبنها فهد، وقد حضرت له مجموعة إطلالات تنكرية مختلفة، وخطف الأنظار بخفة دمه العالية.



وعلقت جيسيكا على المنشور قائلة: "هاشلي بربارة.. في هذا المنزل، نتعامل مع البربارة بجدية عالية، أي إطلالة تنكرية سرقت قلبكم؟"

يذكر أن جيسيكا عازار ورجل الأعمال محمد صوفان قد تزوجا في عام 2021، ورزقا بابنهما الصغير فهد في بداية هذا العام، كما أن لمحمد صوفان أولاداً من زواج سابق، وجيسيكا على علاقة جيدة معهم، وهناك محبة متبادلة بين كل أفراد العائلة، اذ سبق أن شاركت جيسيكا صورة لابنة محمد صوفان تاليا في عيد ميلادها وعايدتها.