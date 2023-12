فيلم Taylor Swift: The Eras Tour يتخطى الـ249 مليون دولار منذ طرحه

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت إيرادات الفيلم الوثائقى الموسيقى Taylor Swift: The Eras Tour إلى 249 مليونًا و521 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 13 أكتوبر الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و49 دقيقة.

إيرادات فيلم Taylor Swift: The Eras Tour

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 178 مليونًا و831 الف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و70 مليونًا و690 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

وكان قد حصل الفيلم الوثائقى الموسيقى Taylor Swift: The Eras Tour على تقييم وصل إلى 100% من قبل 52 ناقدًا عالميًا، و99% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.

تفاصيل فيلم Taylor Swift: The Eras Tour

وذلك بعد أن حقق الفيلم الوثائقى الجديد للمغنية العالمية تايلور سويفت Taylor Swift: The Eras Tour، أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ، حيث يوثق العمل، الذى تم عرضه لأول مرة في المملكة المتحدة في 13 أكتوبر الجارى، العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت العروض قائمة أغاني امتدت طوال مسيرتها المهنية والتي رفعت الأغاني من ألبوماتها العشرة من "Fearless" إلى "Midnights"

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفيلم حقق ما يقدر بنحو 126 مليون دولار في دور السينما على مستوى العالم، منها 95 مليون دولار من دور العرض فى أمريكا الشمالية وحدها.

وجاء المبلغ المتبقى البالغ 31 مليون دولار من العروض الدولية لـThe Eras Tour، والتى أقيمت فى أكثر من 90 دولة ومنطقة.

ويتفوق الفيلم الوثائقي لـ سويفت على فيلم " Never Say Never" للمغنى العالمى جاستن بيبر، والذي حقق 41 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عام 2011، وأنهى فيلم بيبر مسيرته بإجمالي إجمالي قدره 138 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تم الإعلان عن فيلم خلال الحفلة الموسيقية لسويفت لأول مرة في أغسطس الماضى، وتم إصداره في دور العرض الكندية وأمريكا الشمالية قبل يوم واحد من الموعد المتوقع في 12 أكتوبر الجارى، وظهرت بيونسيه بشكل مفاجئ في العرض الأول لفيلم The Eras Tour في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي.

وأخرج سام رينش فيلم The Eras Tour، والذي قام بإخراج أفلام وثائقية موسيقية لأمثال Billie Eilish وMumford & Sons وBlur.