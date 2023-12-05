شاهد ردة فعل ابنة أودي الزبن بعد تغير ملامح والدتها بسبب عمليات التجميل

ظهرت الإعلامية الأردنية أودي الزبن مع ابنتها، وهي توثق رد فعل ابنتها على تغير ملامحها بعد إجراء عمليات تجميل.
وكانت الطفلة تبكي بشدة، ظنًا منها أن والدتها شخص آخر، وحاولت الزبن تهدئتها، ولكنها لم تستطع.
وبعد فترة، قامت الطفلة بلمس وجه والدتها، وسألتها ما إذا كانت قد أجرت عملية تجميل، لترد الزبن وتخبرها أنها مجرد حساسية وستزول بعد فترة.
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