شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ونرمين الفقى ومى نور الشريف يشاركون فى جنازة ناهد فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على المشاركة فى تشييع جنازة المنتجة ناهد فريد شوقى، حيث حضر منذ قليل نرمين الفقى، أشرف زكى، مى نور الشريف، هشام اسماعيل، أحمد فريد، حمزة العيلى، المؤلف محمد الغيطى، مى الغيطى، سليمان عيد إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادا لصلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر.

وحضر إلى المسجد مبكراً للمشاركة فى الجنازة كلاً من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، دنيا سمير غانم، داليا البحيرى، رانيا فريد شوقى وشقيقتها عبير فريد شوقى، بشرى، أحمد داش، المخرجة كاملة أبو ذكري، المؤلف عمرو محمود ياسين، المنتج محمد العدل.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى إبنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ أن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى كان متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".