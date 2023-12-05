شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد فريد شوقي عن ابنها الراحل: بحس إنه دايما معايا وبكلمه يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا اليوم المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، ووالدة الفنانة ناهد السباعي، عن عمر يناهز 73 عاما.

وعاشت ناهد فريد شوقي صدمة كبيرة خلال حياتها بعد وفاة أكبر أولادها فريد المرشدي في حادث سير على طريق الإسماعيلية، بعد تصادمه مع سيارة نقل كبيرة، مما سبب لها ألما كبيرا، خاصة وأنها مرتبطة بأبنائها بشدة وتعتبر أن أولوية حياتها كونها أم، وذلك حسب ما صرحت به.

وقالت خلال لقاء تليفزيوني سابق عن رحيله: "كنت حاسة إني في حاجة وحشة هتحصل، فهو عمل حادثة، وبعدها لما اشوف حد مصاب اعتبرتها رسالة من ربنا إني مكنتش هستحمل، وبتعامل إنه مسافر، وبحس إنه موجود وبيبعتلي رسايل وبكلمه، وافتقدت ريحته وأنه يلمسني، وعايز أقوله وحشتني".

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى إبنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

هذا بالإضافة إلى أن ناهد فريد شوقى هي حماة الفنانة آية سماحة، إذ أن آية متزوجة من ابنها محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى كان متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد فهو ابن أختها.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".