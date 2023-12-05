خاص بالصور- ماريا إليسا وهادي خليل وصبحي توفيق نجوم على مسرح واحد

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ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنانان اللبنانيان ماريا إليسا وهادي خليل ليلة أمس في طبرجا حفلاً غنائياً، وافتتحا السهرة بباقة منوعة ومختارة من اجمل الاغاني الايقاعية والطربية، بالإضافة إلى محطة خاصة بالمواويل التي قدماها أمام الحضور المتعطش للسهر والاوقات الجميلة، كما غنى الفنان هادي خليل أغنية "طير السنونو" التي طالبه بها الحضور.
ختام السهرة كان مسكاً مع الفنان صبحي توفيق، الذي وصل الى المسرح وسط الجمهور الحاضر الذي التقط معه اجمل الصور.
حضر الحفل الممثل اللبناني خالد السيد وزوجته، والفنانة ليال عبود التي اعتلت المسرح وقدمت أغنية بأدائها المميز، كما كان من بين الحضور، الفنان اللبناني مجيد الرمح ومتعهد الحفلات خضر عكنان والشاعر والملحن فارس اسكندر والاعلامي جوني الصديق والصحافي جان فريسكور.
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