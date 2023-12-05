ميرنا وليد - بيروت - انضم الممثل المصري آسر ياسين لطاقم أبطال فيلم "ولاد رزق 3. . القاضية"، ويجسد ياسين في العمل شخصية "الشايب" التي بدأ تصويرها مؤخراً.

ويكمل صناع فيلم "ولاد رزق.. القاضية" التصوير حالياً في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لعرضه في صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق...عودة أسود الأرض".

ويضم الفيلم عدداً كبيراً من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين ينضم لفيلم "ولاد رزق" بجزئه الثالث .. وهذا دوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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