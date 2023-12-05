"الله معك يا عبد الله" أمل عرفة تنعى الممثل عبد الله حصوة

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة السورية أمل عرفة، الممثل والريجيسير السوري عبد الله حصوة، عبر حسابها الرسمي، الذي توفي اليوم الثلاثاء، والذي يعد من أشهر من عملوا بمهنة الريجيسير في الدراما السورية.



ونشرت أمل صورة الممثل الراحل عبر حسابها الرسمي، وعلقت عليها قائلة:" الله معك يا عبد الله، لطالما كنت الجندي المجهول في روائع الأعمال السورية .. أنت الآن في أمان الله حيث لا خذلان ولا نكران…. الفاتحة".

ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثل الراحل، ونشرت ورقة النعوة، وعلقت عليها قائلة: "فرع دمشق لنقابة الفنانين.. ينعي إليكم وفاة.. الزميل الفنان عبد الله الحصوة.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

وسيشيع جثمان عبد الله عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، من منزله في حي المزة بدمشق، ويُصلى عليه، ومن ثم يوارى الثرى في مقبرة عين ترما.

يذكر أن عبد الله حصوة كان قد شارك في مسيرته بعدد من الأفلام السينمائية والمسرحية والمسلسلات، أبرزها: "بقايا صور، العار، التقرير، الحدود، صيد الرجال، فاتنة الصحراء، صح النوم، حب وكاراتيه، أبو عنتر جيمس بوند " وغيرها من الأعمال الفنية.

ويشار إلى أن مهمة الريجيسير، كانت إيصال النصوص الدرامية أو السينمائية أو المسرحية للفنانين في ظل عدم توفر وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتواصل معهم وإبلاغهم بمواعيد التصوير، بالإضافة إلى إحضار المجاميع والكومبارس بما يتناسب مع احتياجات المخرج والإنتاج. واندثرت هذه المهمة بعد ثورة الاتصالات والتكنولوجيا.