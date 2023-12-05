أشرف زكي وسامح الصريطي يودعان ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - حضر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح الصريطي، جنازة ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، والتي شُيعت منذ قليل من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي

غيب الموت المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة ناهد السباعي، صباح اليوم الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.

جنازة ناهد فريد شوقي

نقابة المهن السينمائية تنعي ناهد فريد شوقي

نقابة المهن السينمائية نعت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، ووالدة ناهد السباعي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.

جنازة ناهد فريد شوقي

وأصدرت المهن السينمائية بيانًا تنعي خلاله الفقيدة، وقال:" ينعي السيد نقيب المهن السينمائية والسادة أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي ".

وأضاف بيان السينمائيين:" نشاطركم الاحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

جنازة ناهد فريد شوقي

وكشف البيان موعد الجنازة، حيث مقرر أن تقام اليوم الموافق 5 / 13 / 2023 بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ".

المهن التمثيلية تنعي ناهد فريد شوقي

نعت نقابة المهن التمثيلية المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وتضمن بيان النعي الآتي:" تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون ".

وقدم مهرجان الجونة بيان ينعى الراحلة، كالآتي"مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي».

وأضاف: «إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».