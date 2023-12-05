العدل جروب تنعى ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت شركة العدل جروب، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب، صورة الراحلة ناهد فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الحساب الرسمي:" تنعى شركة العدل جروب بخالص الحزن والأسى وفاة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي.. داعين الله أن يتغمدها برحمته ويُلهم أهلها الصبر والسلوان".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، بعد صلاة العصر.

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".