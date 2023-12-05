نسرين طافش تنعى المنتجة ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة نسرين طافش، المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

ونشرت نسرين، صورة تجمع ناهد السباعي بوالدتها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف رحمة ونور لروح المنتجة ناهد فريد شوقي، وعزائي للفنانة ناهد السباعي ابنة المغفور لها و الفنانة رانيا فريد شوقي أخت الفقيدة، وربنا يصبر أسرة الفقيدة ومحبيها جميعًا".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، بعد صلاة الظهر.

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".