وصول جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصل جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، استعدادًا لصلاة الجنازة على روحها.

وتوفيت المنتجة ناهد فريد شوقي، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

وفي أول تعليق لناهد السباعي، قالت"البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ، زايد أمام هايبر وان البقاء و الدوام لله وحده".

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".