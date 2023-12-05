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وصول جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مسجد الشرطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصل جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، استعدادًا لصلاة الجنازة على روحها.

وتوفيت المنتجة ناهد فريد شوقي، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

وفي أول تعليق لناهد السباعي، قالت"البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ، زايد أمام هايبر وان البقاء و الدوام لله وحده".

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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