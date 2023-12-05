أمير كرارة ينعى المنتجة ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أمير كرارة، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.

ونشر كرارة صورة المنتجة الراحلة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وكتب كرارة على الصورة:"البقاء والدوام لله".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، بعد صلاة العصر.

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي أنتجت أفلام: "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".