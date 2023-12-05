نقابة المهن السينمائية تنعى المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

النقابة، عبر صفحتها، في موقع فيسبوك، كتبت،:" ينعي السيد نقيب المهن السينمائية والسادة أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة/ ناهد فريد شوقي".

وتابعت،:" نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".

وعن موعد الجنازة، كتبت ،:" الجنازة اليوم الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، أنتجت أفلام عديدة، منها هيستريا، و من نظرة عين، و أخر فيلم تولت إنتاجه عبر شركتها، هو " اللعبة الأمريكاني"، من تأليف زوجها المخرج الراحل مدحت السباعي وبطولة إبنتها الفنانة ناهد السباعي.