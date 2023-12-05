فن ومشاهير

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

النقابة، عبر صفحتها، في موقع فيسبوك، كتبت،:" ينعي السيد نقيب المهن السينمائية والسادة أعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة الكبيرة/ ناهد فريد شوقي".

وتابعت،:" نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".

وعن موعد الجنازة، كتبت ،:" الجنازة اليوم الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، أنتجت أفلام عديدة، منها هيستريا، و من نظرة عين، و أخر فيلم تولت إنتاجه عبر شركتها، هو " اللعبة الأمريكاني"، من تأليف زوجها المخرج الراحل مدحت السباعي وبطولة إبنتها الفنانة ناهد السباعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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